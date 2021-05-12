С какого возраста дети могут самостоятельно пользоваться общественным транспортом? И не опасно ли это, особенно в большом городе? Так, героиня 33 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-богиня Таня — воспитывает двоих детей самостоятельными личностями. Мальчики с 6-ти лет сами передвигаются по городу на общественном транспорте. Но не рано ли это? Как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Таня сама воспитывает двоих сыновей — 7 и 10 лет. Ее мальчики очень самостоятельны. Они могут убрать в квартире, приготовить ужин и загрузить стирку. А еще с 6-ти лет дети самостоятельно пользуются общественным транспортом. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, что оптимальный возраст, когда ребенок может сам пользоваться автобусом или трамваем, — 9―10 лет. К тому же родители должны подготовить своих детей к таким переменам в жизни. Ведь в большом городе это небезопасно, и детей нужно научить правильному поведению в непредвиденных ситуациях.

«Важно, чтобы первые несколько раз нужный маршрут ребенок проехал с родителями, досконально его изучив. Кроме этого ребенок должен знать свой домашний адрес и телефон мамы наизусть, знать, как вести себя с незнакомцами, и иметь при себе заряженный телефон или часы с GPS-трекером», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

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