11 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 38 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Другою гостей прийматиме зразково-показова мама Юля. Жінка виховує сина та дочку і з пелюшок програмує їх на успішне майбутнє. Та чи вміє Юля прислухатися до бажань своїх дітей, а чи вони змушені жити так, як їм скаже мама?

Другою в гості запрошує бізнес-мама Юлія. Разом із чоловіком вона займається бізнесом у сфері дизайну інтер’єрів, а також виховує двох дітей: 12-річну Олену та 8-річного Якима. У своєму юному віці діти вже мають великі досягнення: Олена — багаторазова чемпіонка з плавання, Яким— чемпіон Києва з айкідо. Усі в сім’ї дотримуються режиму і графіків. Юлія впевнена: щоб домогтися успіху, потрібно щодня працювати над собою. Чи варто все підпорядковувати графікам ― прокоментує Дмитро Карпачов.

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У 38 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Невже бізнес-мама Юля зациклена тільки на собі та своїх досягненнях?

Чому учасницям здалося, що Юля не прислухається до бажань своїх дітей?

До яких жахливих наслідків ідеальну маму довело прагнення бути в усьому першою?

Хто з учасниць звинуватить Юлю в штучності?

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