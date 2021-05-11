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«Супермама» 3 сезон 38 выпуск от 11.05.2021: Чем удивит образцово-показательная Юля?

11.05.2021

11 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 38 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Второй гостей будет принимать образцово-показательная мама Юля. Женщина воспитывает сына и дочь и с пеленок программирует их на успешное будущее. Но умеет ли Юля прислушиваться к желаниям своих детей, или они вынуждены жить так, как им скажет мама? 

супермама

Второй в гости приглашает бизнес-мама Юлия. Вместе с супругом она занимается бизнесом в сфере дизайна интерьеров, а также воспитывает двоих детей: 12-летнюю Алену и 8-летнего Акима. В своем юном возрасте дети уже имеют большие достижения: Алена – многократная чемпионка по плаванию, Аким — чемпион Киева по айкидо. Все в семье соблюдают режим и графики. Юлия уверена: для того, чтобы добиться успеха, нужно ежедневно работать над собой. Стоит ли все подчинять графикам — прокомментирует Дмитрий Карпачев. 

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В 38 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Неужели бизнес-мама Юля зациклена только на себе и своих достижениях?
  • Почему участницам показалось, что Юля не прислушивается к желаниям своих детей?
  • К каким ужасным последствиям идеальную маму привело желание быть во всем первой?
  • Кто из участниц обвинит Юлю в искусственности?

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