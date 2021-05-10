10 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 37 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць вступає в боротьбу за звання найкращої. Цього тижня змагаються столичні штучки: стильна фешн-мама Лана, мама в законі Аліна, зразково-показова мама Юля і мама без диплома Олена. І першою гостей прийматиме фешн-мама Лана. Жінка вважає себе справжньою естеткою. Такі ж якості вона прищеплює своїм дітям. Та чи не перегинає Лана палицю, і до яких наслідків може призвести така манера виховання?

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої! Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня учасницями проєкту стануть столичні штучки: стильна фешн-мама Лана, мама в законі Аліна, зразково-показова мама Юля і мама без диплома Олена.

Але хто з мам через свою халатність опиниться під реальною загрозою? Для якої учасниці конкурентки захочуть викликати соцслужби і спробують забрати дітей?

І першою гостей прийматиме фешн-мама Лана. Жінка працює піар-директоркою конкурсу дизайнерів і виховує двох дітей: 16-річну Сніжану та 11-річного Федора. Свого сина Лана ростить справжнім джентльменом: він вивчає етикет і шанобливо ставиться до жінок. А старша дочка у своєму юному віці вже є обличчям багатьох відомих брендів. Учасниця реаліті вважає, що в усьому треба бачити естетику. Вона обожнює красиво одягатися і вчить своїх дітей радіти кожному дню.

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Стильна фешн-мама, мама в законі, зразково-показова мама і мама без диплома — учасниці нового тижня

У 37 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чому мама в законі Аліна не прийшла на знайомство з учасницями?

Невже Федір запрошує свою маму на побачення?

Які насправді стосунки в Лани з чоловіком?

Яку правду про моделінг своєї дочки намагалася приховати від конкуренток Лана?

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