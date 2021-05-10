10 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 37 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц вступает в борьбу за звание лучшей. На этой неделе соревнуются столичные штучки: стильная фэшн-мама Лана, мама в законе Алина, образцово-показательная мама Юля и мама без диплома Елена. И первой гостей будет принимать фэшн-мама Лана. Женщина считает себя настоящим эстетом. Такие же качества она прививает своим детям. Но не перегибает ли Лана палку, и к каким последствиям может привести такая манера воспитания?

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе участницами проекта станут столичные штучки: стильная фэшн-мама Лана, мама в законе Алина, образцово-показательная мама Юля и мама без диплома Елена.

Но кто из мам из-за своей халатности окажется под реальной угрозой? Для какой участницы конкурентки захотят вызвать соцслужбу и попытаются забрать детей?

И первой гостей будет принимать фэшн-мама Лана. Женщина работает пиар-директором конкурса дизайнеров и растит двоих детей: 16-летнюю Снежану и 11-летнего Федора. Своего сына Лана воспитывает настоящим джентльменом: он изучает этикет и уважительно относится к женщинам. А старшая дочь в своем юном возрасте уже является лицом многих известных брендов. Участница реалити считает, что во всем нужно видеть эстетику. Она обожает красиво одеваться и учит своих детей радоваться каждому дню.

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В 37 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Почему мама в законе Алина не приедет на знакомство с участницами?

Неужели Федор приглашает свою маму на свидания?

Какие на самом деле отношения у Ланы с мужем?

Какую правду о моделинге своей дочери пыталась скрыть от конкуренток Лана?

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