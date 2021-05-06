Сьогодні, 6 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 36 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання супермами: доглянута світська левиця Ілона, мама-атлетка Даша, мама-блогерка Настя чи мама-свято Анжеліка?

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У перший день учасниці вирушили в гості до мами-атлетки Даші. Вона розповіла, що весь час разом із сином проводить у спортзалі. А все тому, що вдома у Даші просто жахливі умови для життя. У таке становище вона потрапила після розлучення з чоловіком, який зовсім не допомагав молодій мамі.

Абсолютно протилежні житлові умови у світської левиці Ілони. Жінка працює у сфері міжнародних знайомств і є членкинею закритого товариства успішних людей Запоріжжя. Однак зараз усю себе Ілона присвячує вихованню донечки, народження якої вона дуже довго чекала.

Емоційній мамі Анжеліці народження дочки також далося нелегко, а все через те, що жінка страждає на обсесивно-компульсивний розлад. Щоб не збожеволіти і не покінчити життя самогубством, Анжеліка щодня вживає антидепресанти. Однак учасницям здалося, що її сім’я тримається тільки на батькові Адель, який узяв на себе практично всі обов’язки з її виховання.

А ось мама-блогерка Настя зовсім не заморочується вихованням свого сина. Єгор може кілька годин проводити з телефоном у руках. Настя не водить дитину на майданчики і розвивальні заняття, а ще абсолютно нормально ставиться до того, що її син якось розбив собі голову до кістки.

Так хто ж отримав звання супермами? За результатами голосування найбільше балів набрала світська левиця Ілона. Однак ситуацію міг змінити ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Та експерт із питань дитячої вікової психології поділив порівну свої бонусні бали між Ілоною і мамою-атлеткою Дашею, які, втім, не врятували останню учасницю. Так на дев’ятому тижні реаліті перемогу здобула світська левиця Ілона.

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