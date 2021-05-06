Сегодня, 6 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 36 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: ухоженная светская львица Илона, мама-атлетка Даша, мама-блогер Настя или мама-праздник Анжелика?

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В первый день участницы отправились в гости к маме-атлетке Даше. Она рассказала, что все время вместе с сыном проводит в спортзале. А все потому, что дома у Даши просто ужасные условия для жизни. В такое положение она попала после развода с мужем, который совсем не помогал молодой маме.

Абсолютно противоположные жилищные условия у светской львицы Илоны. Женщина работает в сфере международных знакомств и является членом закрытого общества успешных людей Запорожья. Однако сейчас всю себя Илона посвящает воспитанию доченьки, рождения которой она очень долго ждала.

Эмоциональной маме Анжелике рождение дочери также далось нелегко, а все из-за того, что женщина страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Чтобы не сойти с ума и не покончить жизнь самоубийством, Анжелика ежедневно принимает антидепрессанты. Однако участницам показалось, что ее семья держится только на отце Адель, который взял на себя практически все обязанности по ее воспитанию.

А вот мама-блогер Настя совсем не парится относительно воспитания своего сына. Егор может несколько часов проводить с телефоном в руках. Настя не водит ребенка на площадки и развивающие занятия, а еще абсолютно нормально относится к тому, что ее сын как-то разбил себе голову до кости.

Так кто же получил звание супермамы? По результатам голосования больше всего баллов набрала светская львица Илона. Однако ситуацию мог изменить ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Но эксперт по вопросам детской возрастной психологии поделил поровну свои бонусные баллы между Илоной и мамой-атлеткой Дашей, которые, впрочем, не спасли последнюю участницу. Таким образом на девятой неделе реалити победу одержала светская львица Илона.

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