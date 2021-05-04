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«Супермама» 3 сезон 34 випуск від 04.05.2021: Чим шокує доглянута світська левиця Ілона?

04.05.2021

4 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 34 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». І сьогодні розповідати про свої премудрості виховання буде доглянута світська левиця Ілона. Жінка привчає свою дворічну дочку до гламурного життя, саме тому часто бере її з собою в салони краси. Та чи не загубиться дівчинка в гонитві за красою? І до чого можуть призвести такі методи виховання?

супермама

Другою в гості запрошує світська левиця Ілона. Вона працює у сфері міжнародних шлюбних знайомств і разом із чоловіком виховує дворічну доньку Лізоньку. Вагітність для Ілони була дуже довгоочікуваною, тому, дізнавшись радісну новину, вона вирішила підлаштувати своє життя під дитину. 80% свого дня героїня приділяє дочці, розвиває її та проводить із нею час. Як методи виховання Ілони оцінять суперниці і Дмитро Карпачов — дивіться в ефірі.

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У 34 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Як учасниці відреагують на ту кількість б’юті-процедур, яку робить собі Ілона?
  • Чи зможе світська левиця знайти чоловіків для своїх конкуренток?
  • Через що довелося пройти Ілоні, щоб стати мамою?
  • Невже чоловік героїні проєкту — альфонс і тиран?

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