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«Супермама» 3 сезон 34 выпуск от 04.05.2021: Чем шокирует ухоженная светская львица Илона?

04.05.2021

4 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 34 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». И сегодня рассказывать о своих премудростях воспитания будет ухоженная светская львица Илона. Женщина приучает свою двухлетнюю дочь к гламурной жизни, именно поэтому часто берет ее с собой в салоны красоты. Но не потеряется ли девочка в погоне за красотой? И к чему могут привести такие методы воспитания?

супермама

Второй в гости приглашает светская львица Илона. Она работает в сфере международных брачных знакомств и вместе с супругом воспитывает двухлетнюю дочь Лизоньку. Беременность для Илоны была очень долгожданной, поэтому, узнав радостную новость, она решила перестроить свою жизнь под ребенка. 80% своего дня героиня уделяет дочери, развивает ее и проводит с ней время. Как методы воспитания Илоны оценят соперницы и Дмитрий Карпачев — смотрите в эфире. 

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В 34 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Как участницы отреагируют на то количество бьюти-процедур, которое делает себе Илона?
  • Сможет ли светская львица найти мужей для своих конкуренток?
  • Через что пришлось пройти Илоне, чтобы стать мамой?
  • Неужели муж героини проекта — альфонс и тиран?

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