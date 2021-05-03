3 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 33 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць позмагається за звання найкращої. Цього тижня боротимуться матусі із Запоріжжя: доглянута світська левиця, мама-атлетка, мама-блогерка і мама-свято. І першою гостей прийматиме мама-атлетка Даша. Жінка виховує 8-річного сина справжнім спортсменом. Хлопчик займається кросфітом і закінчив школу правильного харчування. Та чи не утискає Даша права сина?

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої! Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація; у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня учасницями проєкту стануть мами із Запоріжжя: доглянута світська левиця Ілона, мама-атлетка Даша, мама-блогерка Настя і мама-свято Анжеліка.

Попереду тиждень з найдраматичнішими історіями. Кому з матусь дістануться не тільки бонусні бали від Дмитра Карпачова, а й його повага?

«Я дуже хочу, щоб ваш приклад для інших жінок став надихаючим», — зізнався ведучий проєкту.

Першою в гості запрошує мама восьмирічного Микити ― Даша. Вона фітнес-тренерка і чітко стежить за своїм харчуванням та зовнішнім виглядом, тому прищеплює ази здорового способу життя й синові. Даша не тільки показує дитині приклад своїми спортивними досягненнями, а й особисто тренує. Для Микити мама — велика гордість, і саме він захотів, щоб вона стала учасницею проєкту. Та чи розділять його захоплення суперниці Даші?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Доглянута світська левиця, мама-атлетка, мама-блогерка і мама-свято — учасниці нового тижня

У 33 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чому Даша прийшла на знайомство з конкурентками з сином?

Як учасниці відреагують на місце, куди їх запросить Даша?

Чому суперниці будуть шоковані житловими умовами мами-атлетки?

Невже в минулому Даша жила з тираном?

Чи правда, що 8-річний Микита віддає перевагу правильному харчуванню, а не чипсам і фаст-фуду?

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