3 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 33 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц посоревнуется за звание лучшей. На этой неделе в бой вступают мамочки из Запорожья: ухоженная светская львица, мама-атлетка, мама-блогер и мама-праздник. И первой гостей будет принимать мама-атлетка Даша. Женщина воспитывает 8-летнего сына настоящим спортсменом. Мальчик занимается кроссфитом и закончил школу правильного питания. Но не ущемляет ли Даша права мальчика?

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе участницами проекта станут мамы из Запорожья: ухоженная светская львица Илона, мама-атлетка Даша, мама-блогер Настя и мама-праздник Анжелика.

Впереди неделя с самыми драматичными историями. Кому из мамочек достанутся не только бонусные баллы от Дмитрия Карпачева, но и его уважение?

«Я очень хочу, чтобы ваш пример для других женщин стал вдохновляющим», — признался ведущий проекта.

Первой в гости приглашает мама восьмилетнего Никиты ― Даша. Она фитнес-тренер и четко следит за своим питанием и внешним видом, поэтому прививает азы здорового образа жизни и сыну. Даша не только показывает ребенку пример своими спортивными достижениями, но и лично тренирует его. Для Никиты мама — большая гордость, и именно он захотел, чтобы она стала участницей проекта. Разделят ли его восхищение соперницы Даши?

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В 33 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Почему Даша пришла на знакомство c конкурентками с сыном?

Как участницы отреагируют на место, куда их пригласит Даша?

Почему соперницы будут шокированы жилищными условиями мамы-атлетки?

Неужели в прошлом Даша жила с тираном?

Правда ли, что 8-летний Никита отдает предпочтение правильному питанию, а не чипсам и фаст-фуду?

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