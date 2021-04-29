29 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 32 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні стане відомо, хто отримає заповітне звання. Та спершу учасниці вирушать оцінювати виховання, хазяйновитість і самореалізацію сурогатної мами Каті. Жінка дуже любить свою дочку Лілю і проводить із нею весь свій час. Та чи не занадто тісний зв’язок між мамою і дочкою і чи не позначиться це на самостійності підлітка?

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки — у гості запрошує сурогатна мама Катя. Учасниця виховує 12-річну дочку Лілію. Кілька років тому Катя вирішила взяти участь у програмі сурогатного материнства й ощасливила за цей час дві пари. Свою ж донечку вона ростить у любові та гармонії і проводить із нею практично весь вільний час. Усі хобі і захоплення мама з Лілею ділять на двох, вони також є найкращими подругами. Та чи правильна така тактика виховання підлітка і чи має бути в дівчинки своє коло друзів-ровесників — готовий прокоментувати Дмитро Карпачов.

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 31 випуск: Через що довелося пройти Світлані, щоб стати мамою?

У 32 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Що спонукало Катю стати сурогатною матір’ю?

Які проблеми виникали героїні під час вагітності?

Чому дочка Каті опинилася в реанімації?

Невже 12-річна Ліля була жертвою булінгу в школі?

Як учасниці відреагують на сильний зв’язок між мамою і дочкою?

Який сюрприз приготує Катя для учасниць?

Video: «Супермама» 3 сезон 32 випуск від 29.04.2021: Чим здивує сурогатна мама Катя? Супермама 3 сезон 32 випуск: Невже сурогатна МААМ Катя повністю контролює свою доньку-підлітка? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.