«Супермама» 3 сезон 32 випуск від 29.04.2021: Чим здивує сурогатна мама Катя?
29 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 32 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні стане відомо, хто отримає заповітне звання. Та спершу учасниці вирушать оцінювати виховання, хазяйновитість і самореалізацію сурогатної мами Каті. Жінка дуже любить свою дочку Лілю і проводить із нею весь свій час. Та чи не занадто тісний зв’язок між мамою і дочкою і чи не позначиться це на самостійності підлітка?
Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки — у гості запрошує сурогатна мама Катя. Учасниця виховує 12-річну дочку Лілію. Кілька років тому Катя вирішила взяти участь у програмі сурогатного материнства й ощасливила за цей час дві пари. Свою ж донечку вона ростить у любові та гармонії і проводить із нею практично весь вільний час. Усі хобі і захоплення мама з Лілею ділять на двох, вони також є найкращими подругами. Та чи правильна така тактика виховання підлітка і чи має бути в дівчинки своє коло друзів-ровесників — готовий прокоментувати Дмитро Карпачов.
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У 32 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:
- Що спонукало Катю стати сурогатною матір’ю?
- Які проблеми виникали героїні під час вагітності?
- Чому дочка Каті опинилася в реанімації?
- Невже 12-річна Ліля була жертвою булінгу в школі?
- Як учасниці відреагують на сильний зв’язок між мамою і дочкою?
- Який сюрприз приготує Катя для учасниць?
Video: «Супермама» 3 сезон 32 випуск від 29.04.2021: Чим здивує сурогатна мама Катя?
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