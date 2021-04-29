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«Супермама» 3 сезон 32 выпуск от 29.04.2021: Чем удивит суррогатная мама Катя?

29.04.2021

29 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 32 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня станет известно, кто получит заветное звание. Но прежде участницы отправятся оценивать воспитание, хозяйственность и самореализацию суррогатной мамы Кати. Женщина души не чает в своей дочери Лилии и проводит с ней все свое время. Но не слишком ли тесная связь между мамой и дочерью и не отразится ли это на самостоятельности подростка?

супермама

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока — в гости приглашает суррогатная мама Катя. Участница воспитывает 12-летнюю дочь Лилию. Несколько лет назад Катя решила принять участие в программе суррогатного материнства и осчастливила за это время две пары. Свою же доченьку она растит в любви и гармонии и проводит с ней практически все свободное время. Мама с Лилей все хобби и увлечения делят на двоих, а также являются лучшими подругами. Правильная ли это тактика воспитания подростка и должен ли быть у девочки свой круг друзей по возрасту — готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.

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В 32 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Что сподвигло Катю стать суррогатной матерью?
  • Какие проблемы возникали у героини во время беременности?
  • Почему дочь Кати оказалась в реанимации?
  • Неужели 12-летняя Лиля была жертвой буллинга в школе?
  • Как участницы отреагируют на сильную связь между мамой и дочкой?
  • Какой сюрприз приготовит Катя для участниц?

Video: «Супермама» 3 сезон 32 выпуск от 29.04.2021: Чем удивит суррогатная мама Катя?

Супермама 3 сезон 32 выпуск: Неужели суррогатная маам Катя полностью контролирует свою дочь-подростка? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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