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«Супермама» 3 сезон 30 випуск від 27.04.2021: Чим здивує приборкувачка чоловіків Даша?

27.04.2021

27 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 30 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до приборкувачки чоловіків Даші, яка відкрито дресирує двох синів і чоловіка. На які жертви доводиться йти хлопцям, щоб Даша почувалася задоволеною?

супермама

Другою в гості запрошує експертка з питань взаємин Даша. Учасниця вважає себе тренеркою міжособистісних стосунків  і видає заміж за 30 днів! Окрім того, разом із чоловіком виховує двох синів ― 18-річного Геннадія та 11-річного Гната ― справжніми чоловіками. У їхньому домі панують дисципліна і порядок, а думка мами ― закон для всієї сім’ї. Чи вдається Даші зберігати близький контакт із дітьми, встановлюючи такі жорсткі рамки?

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У 30 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Невже всі премудрості Даші в стосунках зводяться до звичайної маніпуляції?
  • Чи правда, що Дашин чоловік зробив їй пропозицію через 14 днів після знайомства?
  • Як чоловік героїні реагує на її маніпуляції?
  • Невже Даші подобається бити своїх дітей?
  • Чому Даша не хоче жити зі своїм чоловіком?
  • Скільки шкідливих порад щодо виховання дітей роздала Даша своїм клієнтам?

Video: «Супермама» 3 сезон 30 випуск від 27.04.2021: Чим здивує приборкувачка чоловіків Даша?

Супермама 3 сезон 340 випуск: Невже приборкувачка чоловіків Даша маніпулює своєю сім'єю? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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