27 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 30 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до приборкувачки чоловіків Даші, яка відкрито дресирує двох синів і чоловіка. На які жертви доводиться йти хлопцям, щоб Даша почувалася задоволеною?

Другою в гості запрошує експертка з питань взаємин Даша. Учасниця вважає себе тренеркою міжособистісних стосунків і видає заміж за 30 днів! Окрім того, разом із чоловіком виховує двох синів ― 18-річного Геннадія та 11-річного Гната ― справжніми чоловіками. У їхньому домі панують дисципліна і порядок, а думка мами ― закон для всієї сім’ї. Чи вдається Даші зберігати близький контакт із дітьми, встановлюючи такі жорсткі рамки?

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У 30 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Невже всі премудрості Даші в стосунках зводяться до звичайної маніпуляції?

Чи правда, що Дашин чоловік зробив їй пропозицію через 14 днів після знайомства?

Як чоловік героїні реагує на її маніпуляції?

Невже Даші подобається бити своїх дітей?

Чому Даша не хоче жити зі своїм чоловіком?

Скільки шкідливих порад щодо виховання дітей роздала Даша своїм клієнтам?

Video: «Супермама» 3 сезон 30 випуск від 27.04.2021: Чим здивує приборкувачка чоловіків Даша? Супермама 3 сезон 340 випуск: Невже приборкувачка чоловіків Даша маніпулює своєю сім'єю? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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