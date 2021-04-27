27 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 30 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся в гости к укротительнице мужчин Даше, которая в открытую дрессирует двоих сыновей и мужа. На какие жертвы приходится идти мальчикам, чтобы Даша чувствовала себя прекрасно?

Второй в гости приглашает эксперт в вопросах взаимоотношений Дарья. Участница считает себя тренером межличностных взаимоотношений и выдает замуж за 30 дней! А кроме того, вместе с супругом воспитывает двоих сыновей ― 18-летнего Геннадия и 11-летнего Игната — настоящими мужчинами. В их доме царят дисциплина и порядок, а мнение мамы ― закон для всей семьи. Удается ли сохранить близкий контакт с детьми, устанавливая такие жесткие рамки?

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В 30 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Неужели все премудрости Дарьи по отношениям сводятся к обычной манипуляции?

Правда ли, что Дашин муж сделал ей предложение через 14 дней после знакомства?

Как муж укротительницы мужчин реагирует на ее манипуляции?

Неужели Даше нравится бить своих детей?

Почему Даша не хочет жить со своим мужем?

Сколько вредных советов по воспитанию раздала Дарья своим клиентам?

Video: «Супермама» 3 сезон 30 выпуск от 27.04.2021: Чем удивит укротительница мужчин Даша? Супермама 3 сезон 340 выпуск: Неужели укротительница мужчин Даша манипулирует своей семьей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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