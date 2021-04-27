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«Супермама» 3 сезон 30 выпуск от 27.04.2021: Чем удивит укротительница мужчин Даша?

27.04.2021

27 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 30 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся в гости к укротительнице мужчин Даше, которая в открытую дрессирует двоих сыновей и мужа. На какие жертвы приходится идти мальчикам, чтобы Даша чувствовала себя прекрасно? 

супермама

Второй в гости приглашает эксперт в вопросах взаимоотношений Дарья. Участница считает себя тренером межличностных взаимоотношений и выдает замуж за 30 дней! А кроме того, вместе с супругом воспитывает двоих сыновей ― 18-летнего Геннадия и 11-летнего Игната — настоящими мужчинами. В их доме царят дисциплина и порядок, а мнение мамы ― закон для всей семьи. Удается ли сохранить близкий контакт с детьми, устанавливая такие жесткие рамки?

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В 30 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Неужели все премудрости Дарьи по отношениям сводятся к обычной манипуляции?
  • Правда ли, что Дашин муж сделал ей предложение через 14 дней после знакомства?
  • Как муж укротительницы мужчин реагирует на ее манипуляции?
  • Неужели Даше нравится бить своих детей?
  • Почему Даша не хочет жить со своим мужем?
  • Сколько вредных советов по воспитанию раздала Дарья своим клиентам?

Video: «Супермама» 3 сезон 30 выпуск от 27.04.2021: Чем удивит укротительница мужчин Даша?

Супермама 3 сезон 340 выпуск: Неужели укротительница мужчин Даша манипулирует своей семьей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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