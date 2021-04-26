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«Супермама» 3 сезон 29 випуск від 26.04.2021: Чим здивує майстер голосу Ната?

26.04.2021

26 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 29 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць змагатиметься за звання найкращої. Цього тижня в боротьбу вступають матусі з Києва. І першою гостей прийматиме ексцентрична майстриня голосу Ната. Жінка дає своїй дочці повну свободу і не проти покурити з нею травичку. Та до чого може призвести така вседозволеність?

супермама

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої! Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня учасницями проєкту стануть мами з Києва. Досвідчена мама-леді Світлана, ексцентрична мама Ната, приборкувачка чоловіків Даша і сурогатна мама Катя. Попереду батл егоїзму і жертовності, жорстких маніпуляцій і цілеспрямованості. Хто гідний перемоги цього разу?

І першою в гості запрошує ексцентрична майстриня голосу Ната. 43-річна героїня навчає людей співу і взаємодії музики в житті. Крім того вона виховує 17-річну дочку Машу як рівноправну особистість. Вона підтримує доньку, ділиться досвідом і дає можливість знайти себе в цьому житті. Та чи є дисципліна за такої свободи в їхньому домі? Це готові перевірити суперниці Нати і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

У 29 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Невже всі господарські турботи взяла на себе дочка Нати?
  • Навіщо Ната відправила свою доньку жити до бабусі?
  • Чи відвідує Маша разом із мамою лазню, в якій повно оголених чоловіків?
  • Невже Ната пропагує вживання наркотиків?

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