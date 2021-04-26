26 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 29 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц сразится за звание лучшей. На этой неделе в борьбу вступают мамочки из Киева. И первой гостей принимает эксцентричная мастер голоса Ната. Женщина дает своей дочери полную свободу и не против покурить с ней травку. Но к чему может привести такая вседозволенность?

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе участницами проекта станут мамы из Киева. Опытная мама-леди Света, эксцентричная мама Ната, укротительница мужчин Даша и суррогатная мама Катя. Впереди батл эгоизма и жертвенности, жестких манипуляций и целеустремленности. Кто достоин победы в этот раз?

И первой в гости приглашает эксцентричная мастер голоса Ната. 43-летняя героиня учит людей пению и взаимодействию музыки в жизни. Кроме того, она воспитывает 17-летнюю дочку Машу как равноправную личность. Она поддерживает дочь, делится опытом и дает возможность найти себя в этой жизни. Но присутствует ли дисциплина при такой свободе в их доме? Это проверят соперницы Наты и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

В 29 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Неужели все заботы по дому взяла на себя дочь Наты?

Зачем Ната отправила свою дочь жить к бабушке?

Посещает ли Маша вместе с мамой баню, в которой полно голых мужчин?

Неужели Ната пропагандирует употребление наркотиков?

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