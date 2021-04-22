«Супермама» 3 сезон: хто переміг у 28 випуску від 22.04.2021
Сьогодні, 22 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 28 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: мама-балерина Карина, мама-спокусниця Таня, мама-завуч Олена чи Тата-пантера?
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У перший день учасниці вирушили в гості до мами-спокусниці Тані. Вона з порога шокувала їх еротичним танцем, а також історією свого минулого: раніше Таня працювала в стриптиз-клубі й іноді погоджувалася на секс за гроші. Та незважаючи на це, конкуренткам сподобалося, які стосунки в неї з донькою.
Другою гостей приймала мама-завуч Олена. Жінка виховує трьох синів у строгості. Вона хоче, щоб її діти були зручні соціуму, тому легко може підняти на них руку або покарати за погані оцінки. Однак учасницям здалося, що Олені потрібно бути м’якшою.
А ось Тата-пантера, навпаки, не обмежує своїх дочок ні в чому. Більшу частину свого часу вона приділяє блогерству. Проте конкуренткам здалося, що Тата дуже безвідповідальна. І невідповідний віку розвиток її дітей, а також бруд і таргани в квартирі ― яскраве тому підтвердження.
І останньою гостей приймала мама-балерина Карина. Вона дуже багато часу присвячує самореалізації. Через гастролі в неї практично не залишається часу на виховання сина. Учасницям здалося, що Карина ― егоїстка, адже думає, в першу чергу, про себе, а не про свою сім’ю.
То хто ж отримав звання супермами? За результатами голосування найбільше балів набрала мама-балерина Карина. Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов свої 10 бонусних балів віддав мамі-спокусниці Тані, оскільки саме вона, на його думку, змогла виправити свої помилки. Та навіть незважаючи на це, Тані не вдалося перемогти. Отже, цього тижня звання супермами здобула балерина Карина.