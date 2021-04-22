Сегодня, 22 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 28 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама-балерина Карина, мама-соблазнительница Таня, мама-завуч Лена или Тата-пантера?

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В первый день участницы отправились в гости к маме-соблазнительнице Тане. Она с порога шокировала их эротическим танцем, а также историей своего прошлого: раньше Таня работала в стриптиз-клубе и иногда соглашалась на секс за деньги. Однако несмотря на это конкуренткам понравилось, какие отношения у нее с дочерью.

Второй гостей принимала мама-завуч Лена. Женщина воспитывает троих сыновей в строгости. Она хочет, чтобы ее дети были удобны социуму, поэтому легко может поднять на них руку или наказать за плохие оценки. Но участницам показалось, что Лене нужно быть немного мягче.

А вот Тата-пантера, наоборот, не ограничивает своих дочерей ни в чем. Большую часть своего времени она уделяет блогерству. Однако конкурентки сочли, что Тата очень безответственна. И развитие не по возрасту ее детей, а также грязь и тараканы в квартире ― яркое тому подтверждение.

И последней гостей принимала мама-балерина Карина. Она очень много времени посвящает самореализации. Из-за гастролей у нее практически не остается времени на воспитание сына. Участницам показалось, что Карина ― эгоистка, ведь думает, в первую очередь, о себе, а не о своей семье.

Так кто же получил звание супермамы? По результатам голосования больше всего баллов набрала мама-балерина Карина. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев свои 10 бонусных баллов отдал маме-соблазнительнице Тане, поскольку именно она, по его мнению, смогла поработать над своими ошибками. Но даже несмотря на это, Тане не удалось победить. Таким образом, на этой неделе звание супермамы получила балерина Карина.

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