Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 3 сезон 28 випуск від 22.04.2021: Як насправді живе сім’я мами-балерини Карини?

22.04.2021

22 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 28 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». І сьогодні розповідати про свої премудрості виховання буде мама-балерина Карина. Більшу частину свого часу вона проводить у репетиційній залі та на сцені. Та чи вистачає їй часу на виховання сина?

супермама

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки ― в гості запрошує мама-балерина Карина. Головний прихильник її творчості ― шестирічний Матвій. Разом із чоловіком Карина виховує його в гармонії і любові. За словами героїні, Матвій ― неймовірно обдарований і артистичний, а також всебічно розвинений. Хлопчик відвідує не тільки театр опери та балету, в якому працює мама, а й різні спортивні та інтелектуальні гуртки. Які висновки зроблять суперниці Карини? А також хто стане переможницею цього тижня?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 25 випуск: Стриптиз і секс за 300 доларів — яке минуле приховувала мама-спокусниця Таня?

У 28 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Як учасниці відреагують на майстер-клас, який організує для них мама-балерина?
  • Невже Карина залишала свого сина на два місяці?
  • Чому хлопчик боїться сказати мамі, що сумує за нею?
  • Чи правда, що в Карини з чоловіком давно немає інтимних стосунків?
  • Навіщо мама-балерина на зустріч з Дмитром Карпачовим приведе свого чоловіка?
  • Хто здобуде заповітне звання цього тижня?

Video: «Супермама» 3 сезон 28 випуск від 22.04.2021: Як насправді живе сім’я мами-балерини Карини?

Супермама 3 сезон 27 випуск: Невже мама-балерина залишала свого сина на два місяці? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати