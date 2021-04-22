22 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 28 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». І сьогодні розповідати про свої премудрості виховання буде мама-балерина Карина. Більшу частину свого часу вона проводить у репетиційній залі та на сцені. Та чи вистачає їй часу на виховання сина?

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки ― в гості запрошує мама-балерина Карина. Головний прихильник її творчості ― шестирічний Матвій. Разом із чоловіком Карина виховує його в гармонії і любові. За словами героїні, Матвій ― неймовірно обдарований і артистичний, а також всебічно розвинений. Хлопчик відвідує не тільки театр опери та балету, в якому працює мама, а й різні спортивні та інтелектуальні гуртки. Які висновки зроблять суперниці Карини? А також хто стане переможницею цього тижня?

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У 28 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують на майстер-клас, який організує для них мама-балерина?

Невже Карина залишала свого сина на два місяці?

Чому хлопчик боїться сказати мамі, що сумує за нею?

Чи правда, що в Карини з чоловіком давно немає інтимних стосунків?

Навіщо мама-балерина на зустріч з Дмитром Карпачовим приведе свого чоловіка?

Хто здобуде заповітне звання цього тижня?

Video: «Супермама» 3 сезон 28 випуск від 22.04.2021: Як насправді живе сім’я мами-балерини Карини? Супермама 3 сезон 27 випуск: Невже мама-балерина залишала свого сина на два місяці? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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