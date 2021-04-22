22 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 28 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». И сегодня рассказывать о своих премудростях воспитания будет мама-балерина Карина. Большую часть своего времени она проводит в репетиционном зале и на сцене. Но хватает ли ей времени на воспитание сына?

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока ― в гости приглашает мама-балерина Карина. Главный поклонник ее творчества ― шестилетний Матвей. Вместе с супругом Карина воспитывает его в гармонии и любви. По словам героини, Матвей ― невероятно способный и артистичный, а также всесторонне развитый. Мальчик посещает не только театр оперы и балета, в котором работает мама, но и разные спортивные и интеллектуальные кружки. Какие выводы сделают соперницы Карины? А также кто станет победительницей на этой неделе?

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В 28 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на мастер-класс, который организует для них мама-балерина?

Неужели Карина оставляла своего сына на два месяца?

Почему мальчик боится сказать маме, что скучает по ней?

Правда ли, что у Карины с мужем давно нет интимных отношений?

Зачем мама-балерина на встречу с Дмитрием Карпачевым приведет своего мужа?

Кто получит заветное звание на этой неделе?

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