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«Супермама» 3 сезон 28 выпуск от 22.04.2021: Как на самом деле живет семья мамы-балерины Карины?

22.04.2021

22 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 28 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». И сегодня рассказывать о своих премудростях воспитания будет мама-балерина Карина. Большую часть своего времени она проводит в репетиционном зале и на сцене. Но хватает ли ей времени на воспитание сына? 

супермама

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока ― в гости приглашает мама-балерина Карина. Главный поклонник ее творчества ― шестилетний Матвей. Вместе с супругом Карина воспитывает его в гармонии и любви. По словам героини, Матвей ― невероятно способный и артистичный, а также всесторонне развитый. Мальчик посещает не только театр оперы и балета, в котором работает мама, но и разные спортивные и интеллектуальные кружки. Какие выводы сделают соперницы Карины? А также кто станет победительницей на этой неделе?

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В 28 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Как участницы отреагируют на мастер-класс, который организует для них мама-балерина?
  • Неужели Карина оставляла своего сына на два месяца?
  • Почему мальчик боится сказать маме, что скучает по ней?
  • Правда ли, что у Карины с мужем давно нет интимных отношений?
  • Зачем мама-балерина на встречу с Дмитрием Карпачевым приведет своего мужа?
  • Кто получит заветное звание на этой неделе?

Video: «Супермама» 3 сезон 28 выпуск от 22.04.2021: Как на самом деле живет семья мамы-балерины Карины?

Супермама 3 сезон 27 выпуск: Неужели мама-балерина оставляла своего сына на два месяца? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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