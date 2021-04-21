21 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 27 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до Тати-пантери. Жінка має двох доньок і намагається не обмежувати їх ні в чому. Саме так, на думку молодої блогерки, можна виховати справжню особистість. Та де межа між свободою і пофігізмом?

Учасниці реаліті вирушають у гості до мами-блогерки Тати. Разом із чоловіком вона виховує двох дочок ― трирічну Ніку та Аделіну, якій рік і вісім місяців. Діти ростуть у повній свободі дій і вседозволеності. За словами мами, відсутність меж дає донькам змогу самовиражатися і розвивати свою унікальність. Чи справді в їхній родині панує гармонія ― уже сьогодні перевірять учасниці проєкту.

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У 27 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Невже в домі у Тати панує безлад і повно тарганів?

Чому мама-блогерка зовсім не стежить за харчуванням своїх дітей?

Які стосунки складаються в Тати зі свекрухою, і чому жінка може приходити у квартиру тоді, коли захоче?

Чому учасниці звинуватять Тату-пантеру в халатності і безвідповідальності?

Чого насправді навчає Тата своїх дочок?

Video: «Супермама» 3 сезон 27 випуск від 21.04.2021: Чим здивує Тата-пантера? Супермама 3 сезон 27 випуск: Невже мама-блогерка не займається розвитком своїх дітей? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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