«Супермама» 3 сезон 27 випуск від 21.04.2021: Чим здивує Тата-пантера?
21 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 27 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до Тати-пантери. Жінка має двох доньок і намагається не обмежувати їх ні в чому. Саме так, на думку молодої блогерки, можна виховати справжню особистість. Та де межа між свободою і пофігізмом?
Учасниці реаліті вирушають у гості до мами-блогерки Тати. Разом із чоловіком вона виховує двох дочок ― трирічну Ніку та Аделіну, якій рік і вісім місяців. Діти ростуть у повній свободі дій і вседозволеності. За словами мами, відсутність меж дає донькам змогу самовиражатися і розвивати свою унікальність. Чи справді в їхній родині панує гармонія ― уже сьогодні перевірять учасниці проєкту.
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У 27 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:
- Невже в домі у Тати панує безлад і повно тарганів?
- Чому мама-блогерка зовсім не стежить за харчуванням своїх дітей?
- Які стосунки складаються в Тати зі свекрухою, і чому жінка може приходити у квартиру тоді, коли захоче?
- Чому учасниці звинуватять Тату-пантеру в халатності і безвідповідальності?
- Чого насправді навчає Тата своїх дочок?