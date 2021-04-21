«Супермама» 3 сезон 27 выпуск от 21.04.2021: Чем удивит Тата-пантера?
21 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 27 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся в гости к Тате-пантере. Женщина имеет двоих дочерей и старается не ограничивать их ни в чем. Именно так, по мнению молодой блогерши, можно воспитать настоящую личность. Но где грань между свободой и пофигизмом?
Участницы реалити отправляются в гости к маме-блогеру Тате. Вместе с супругом она воспитывает двоих дочерей ― трехлетнюю Нику и Аделину, которой год и восемь месяцев. Дети растут в полной свободе действий и вседозволенности. По словам мамы, отсутствие рамок позволяет дочерям самовыражаться и развивать свою уникальность. Действительно ли в их семье царит гармония ― уже сегодня проверят участницы проекта.
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В 27 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:
- Неужели в доме у Таты царит беспорядок и полно тараканов?
- Почему мама-блогер совсем не следит за питанием своих детей?
- Какие отношения складываются у Таты со свекровью, и почему женщина может приходить в дом тогда, когда захочет?
- Почему участницы обвинят Тату-пантеру в халатности и безответственности?
- Чему на самом деле учит Тата своих дочерей?
Video: «Супермама» 3 сезон 27 выпуск от 21.04.2021: Чем удивит Тата-пантера?
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