«Супермама» 3 сезон 26 випуск від 20.04.2021: Як живе мама-завуч Олена?
20 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 26 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати виховання дітей, хазяйновитість і самореалізацію мами-завуча Олени. Жінка ретельно стежить за розвитком своїх трьох синів, вкладає в них багато сил, але водночас дозволяє собі пускати в хід ремінь. Та чи не перегинає вона палицю?
Другою в гості запрошує Олена. Вчителька молодших класів і завуч із виховної роботи особливо ретельно підходить до виховання власних дітей. Учасниця проєкту зізнається, що в їхньому домі ― армія, у якій вона ― головний командир! Олена намагається виростити трьох синів справжніми чоловіками. Мама переконана, що головні помічники в цьому завданні ― контроль і дисципліна. Чи справді це так ― готовий прокоментувати Дмитро Карпачов.
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У 26 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:
- Невже Олена б’є своїх дітей?
- Як учасниці відреагують на новину про те, що мама-вчителька карає сина за погані оцінки?
- Чому один із синів Олени живе в інтернаті?
- Яку таємницю про свого сина приховує Олена?