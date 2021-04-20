20 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 26 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати виховання дітей, хазяйновитість і самореалізацію мами-завуча Олени. Жінка ретельно стежить за розвитком своїх трьох синів, вкладає в них багато сил, але водночас дозволяє собі пускати в хід ремінь. Та чи не перегинає вона палицю?

Другою в гості запрошує Олена. Вчителька молодших класів і завуч із виховної роботи особливо ретельно підходить до виховання власних дітей. Учасниця проєкту зізнається, що в їхньому домі ― армія, у якій вона ― головний командир! Олена намагається виростити трьох синів справжніми чоловіками. Мама переконана, що головні помічники в цьому завданні ― контроль і дисципліна. Чи справді це так ― готовий прокоментувати Дмитро Карпачов.

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У 26 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Невже Олена б’є своїх дітей?

Як учасниці відреагують на новину про те, що мама-вчителька карає сина за погані оцінки?

Чому один із синів Олени живе в інтернаті?

Яку таємницю про свого сина приховує Олена?

Video: «Супермама» 3 сезон 26 випуск від 20.04.2021: Як живе мама-завуч Олена? Супермама 3 сезон 26 випуск: Невже мама-завуч б'є своїх дітей? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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