20 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 26 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать воспитание, хозяйственность и самореализацию мамы-завуча Елены. Женщина тщательно следит за развитием своих троих сыновей, вкладывает в них много сил, но вместе с тем позволяет себе пускать в ход ремень. Не перегибает ли она палку?

Второй в гости приглашает Елена. Учительница младших классов и завуч по воспитательной работе особо тщательно подходит к воспитанию собственных детей. Участница проекта признается, что в их доме ― армия, в которой она ― главный командир! Елена старается вырастить троих сыновей настоящими мужчинами. Мама убеждена, что главные помощники в этой задаче ― контроль и дисциплина. Действительно ли это так ― готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.

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В 26 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Неужели Елена бьет своих детей?

Как участницы отреагируют на новость о том, что мама-учитель наказывает сына за плохие оценки?

Почему один из сыновей Елены живет в интернате?

Какую тайну о своем сыне скрывает Елена?

Video: «Супермама» 3 сезон 26 выпуск от 20.04.2021: Как живет мама-завуч Елена? Супермама 3 сезон 26 выпуск: Неужели мама-завуч бьет своих детей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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