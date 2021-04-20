Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 3 сезон 26 выпуск от 20.04.2021: Как живет мама-завуч Елена?

20.04.2021

20 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 26 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать воспитание, хозяйственность и самореализацию мамы-завуча Елены. Женщина тщательно следит за развитием своих троих сыновей, вкладывает в них много сил, но вместе с тем позволяет себе пускать в ход ремень. Не перегибает ли она палку?

супермама

Второй в гости приглашает Елена. Учительница младших классов и завуч по воспитательной работе особо тщательно подходит к воспитанию собственных детей. Участница проекта признается, что в их доме ― армия, в которой она ― главный командир! Елена старается вырастить троих сыновей настоящими мужчинами. Мама убеждена, что главные помощники в этой задаче ― контроль и дисциплина. Действительно ли это так ― готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон 25 выпуск: Стриптиз и секс за 300 долларов — какое прошлое скрывала мама-соблазнительница Таня?

В 26 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Неужели Елена бьет своих детей?
  • Как участницы отреагируют на новость о том, что мама-учитель наказывает сына за плохие оценки?
  • Почему один из сыновей Елены живет в интернате?
  • Какую тайну о своем сыне скрывает Елена?

Video: «Супермама» 3 сезон 26 выпуск от 20.04.2021: Как живет мама-завуч Елена?

Супермама 3 сезон 26 выпуск: Неужели мама-завуч бьет своих детей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить