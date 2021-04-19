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«Супермама» 3 сезон 25 випуск від 19.04.2021: Як живе мама-спокусниця Таня?

19.04.2021

19 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 25 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць із Харкова схрестить свої мечі в боротьбі за звання найкращої. І першою гостей прийматиме мама-спокусниця Таня. У минулому вона працювала в стриптиз-клубі, а нині виховує доньку справжньою леді. Та чи зберігається при цьому дисципліна, і яких премудростей може навчити свою дитину Таня?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Мама-балерина, мама-спокусниця, мама-завуч і мама-пантера — учасниці нового тижня

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої! Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня за звання супермами змагатимуться учасниці з Харкова: мама-балерина Карина, мама-спокусниця Таня, мама-завуч Олена і мама-пантера Тата. Попереду найгарячіша боротьба сезону: батл розпусти і консервативних поглядів. Які сімейні драми ошелешать навіть Дмитра Карпачова?

Першою в гості запрошує Тетяна. Героїня виховує 6-річну донечку сильною і незалежною леді, а також намагається дати своїй дитині тільки найкраще. Та чи все так райдужно в жіночому царстві? У цьому сьогодні розберуться суперниці.

супермама

У 25 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Як суперниці відреагують на те, що в минулому мама-спокусниця працювала в стриптиз-клубі?
  • Невже Таня спала з чоловіками за гроші?
  • Які методи виховання пропагує мама-спокусниця?
  • Чи правда, що Таня була жертвою домашнього насильства?

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