19 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 25 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц из Харькова скрестит свои мечи в борьбе за звание лучшей. И первой гостей будет принимать мама-соблазнительница Таня. В прошлом она работала в сриптиз-клубе, а сейчас воспитывает дочь настоящей леди. Но сохраняется ли при этом дисциплина, и каким премудростям может научить своего ребенка Таня?

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Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе за звание лучшей будут бороться участницы из Харькова: мама-балерина Карина, мама-соблазнительница Таня, мама-завуч Лена и мама-пантера Тата. Впереди самая жаркая борьба сезона: батл разврата и консервативных взглядов. Какие семейные драмы огорошат даже Дмитрия Карпачева?

Первой в гости приглашает Татьяна. Героиня воспитывает 6-летнюю доченьку сильной и независимой леди, а также старается дать своему ребенку только лучшее. Но все ли так радужно в женском царстве? В этом сегодня разберутся соперницы.

В 25 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как соперницы отреагируют на то, что в прошлом мама-соблазнительница работала в стриптиз-клубе?

Неужели Таня спала с мужчинами за деньги?

Какие методы воспитания пропагандирует мама-соблазнительница?

Правда ли, что Таня была жертвой домашнего насилия?

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