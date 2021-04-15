Сьогодні, 15 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 24 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання супермами: мама-гімнастка Айнур, усвідомлена мама Лада, мама-кочівниця Світлана чи мама-відьма Дар’я?

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У перший день учасниці вирушили в гості до мами-гімнастки Айнур. Жінка виховує двох синів у суворій дисципліні та режимі. Її діти з пів року сплять в окремій кімнаті. Айнур не біжить до них на першу вимогу. Вона дає їм можливість заспокоїтися самостійно. Однак конкурентки вважають такі методи занадто жорстокими.

Абсолютно протилежні погляди на виховання пропагує усвідомлена мама Лада. Жінка вважає, що її діти, насамперед, — особистості, тому вона намагається їх не обмежувати. Та, незважаючи на це, Лада не дозволяє малюкам їсти м’ясо і не робить їм щеплення. Учасниці не оцінили такого підходу. На їхню думку, Лада поводиться безвідповідально.

Також безвідповідально, на думку суперниць, поводиться й мама-кочівниця Світлана, яка разом із дітьми постійно змінює місце проживання. Учасниці вважають, що це шкодить малюкам точно так само, як і нездорова їжа, поганий одяг та куріння при дітях. А хамство й агресія Світлани ще раз переконали матусь у своїй правоті.

І останньою гостей приймала мама-відьма Дар’я. Жінка практикує магію і залучає до цього процесу свого 6-річного сина. Однак учасницям здалося, що такі методи не зовсім коректні. Несхвалення отримала Даша і за проживання в 33 роки з мамою, а також за стосунки з чоловіком, удвічі старшим за неї.

То хто ж отримав звання супермами? За результатами голосування найбільше балів набрала мама-відьма Дар’я. Однак усе вирішив експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов, який свої 10 бонусних балів порівну розділив між мамою-гімнасткою і усвідомленою мамою. Так на шостому тижні звання супермами здобула усвідомлена мама Лада.

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