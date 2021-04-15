Сегодня, 15 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 24 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама-гимнастка Айнур, осознанная мама Лада, мама-кочевница Света или мама-ведьма Дарья?

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В первый день участницы отправились в гости к маме-гимнастке Айнур. Женщина воспитывает двоих сыновей-погодок в строгой дисциплине и режиме. Ее дети с полугода спят в отдельной комнате. Айнур не бежит к ним по первому требованию. Она дает им возможность успокоиться самостоятельно. Однако конкурентки посчитали такие методы слишком жестокими.

Абсолютно противоположные взгляды на воспитание пропагандирует осознанная мама Лада. Женщина считает, что ее дети, в первую очередь, — личности, поэтому она старается их не ограничивать. Но, несмотря на это, Лада не разрешает малышам кушать мясо и не делает детям прививки. Участницы не оценили такой подход. По их мнению, Лада ведет себя безответственно.

Также безответственно, по мнению соперниц, поступает и мама-кочевница Света, которая вместе с детьми постоянно меняет место жительства. Участницы считают, что это вредит детям ровно так, как и нездоровая пища, плохая одежда и курение при малышах. А хамство и агрессия Светы еще раз убедили мамочек в своей правоте.

И последней гостей принимала мама-ведьма Дарья. Женщина практикует магию и попутно вовлекает в этот процесс своего 6-летнего сына. Однако участницы посчитали такие методы не совсем корректными. Неодобрение получила Дарья и за проживание в 33 года с мамой, а также за отношения с мужчиной вдвое старше нее.

Так кто же получил звание супермамы? По результатам голосования больше всего баллов набрала мама-ведьма Дарья. Однако все решил эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев, который свои 10 бонусных баллов ровными частями разделил между мамой-гимнасткой и осознанной мамой. Таким образом, на шестой неделе звание супермамы получила осознанная мама Лада.

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