15 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 24 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать у гості до останньої суперниці — відьми Дар’ї, яка залучає до своєї роботи шестирічного сина. Та чи варто хлопчикові працювати з магією?

Уже сьогодні стане відомо, хто здобуде звання «супермама» цього разу, а поки — у гості запрошує відьма Дар’я. Учасниця реаліті спеціалізується на знятті порчі, виготовленні амулетів, роботі з важкою енергетикою. Крім того, Дар’я виховує шестирічного сина Матвія. Він — велика гордість і любов для мами, а також її захист і підтримка. За словами Дар’ї, у сина також є надздібності, тому вона радиться з ним у роботі. За якими принципами мама виховує Матвія? А також хто переможе цього разу — стане відомо в ефірі.

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У 24 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як суперниці відреагують на те, що Дар’я залучає до своєї роботи 6-річного сина?

Чи є у хлопчика надприродні здібності?

Невже героїня крутить роман з чоловіком, старшим за її маму?

Чому Дар’я досі живе з мамою?

Хто отримає звання супермами?

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