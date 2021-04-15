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«Супермама» 3 сезон 24 выпуск от 15.04.2021: Как живет мама-ведьма Дарья?

15.04.2021

15 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 24 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся в гости к последней сопернице — ведьме Дарье, которая привлекает к своей работе шестилетнего сына. Но стоит ли мальчику работать с магией?

супермама

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока — в гости приглашает ведьма Дарья. Участница реалити специализируется на снятии порчи, изготовлении амулетов, работе с тяжелой энергетикой. Кроме того, Дарья воспитывает шестилетнего сына Матвея. Он — большая гордость и любовь для мамы, а также ее защита и поддержка. По словам Дарьи, у сына также есть сверхспособности, поэтому она советуется с ним в работе. По каким принципам мама воспитывает Матвея? А также кто победит в этот раз — станет известно в эфире.

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В 24 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Как соперницы отреагируют на то, что Дарья привлекает к своей работе 6-летнего сына?
  • Есть ли у мальчика сверхъестественные способности?
  • Неужели героиня крутит роман с мужчиной, который старше ее мамы?
  • Почему Дарья до сих пор живет с мамой?
  • Кто получит звание супермамы?

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