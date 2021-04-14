14 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 23 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать у гості до мами-кочівниці Світлани, яка за своє життя переїжджала десь 50 разів. Та чи вистачає в неї часу між переїздами на виховання, чи діти самі собі господарі?

Учасниці реаліті вирушають у гості до мами трьох дітей Світлани. 24-річна героїня з чоловіком виховує шестирічного і трирічного синів, а також 10-місячну донечку. Світлана — сувора мама, хоче виростити синів справжніми чоловіками. У їхній сім’ї панує порядок. За порушення дисципліни мама може покарати дітей, у тому числі, відлупцювати. Як такі методи виховання прокоментує Дмитро Карпачов — глядачі побачать в ефірі.

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У 23 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чому суперницям здалося, що Світлана зовсім не дбає про здоров’я своїх синів?

Невже мама-кочівниця спокійно курить при дітях?

Хто з учасниць звинуватив Світлану в неохайності?

Як конкурентки оцінять розвиток трьох дітей?

Чому мама-кочівниця насправді постійно переїжджає? Від чого чи від кого вона тікає?

За що Світлана вижене з дому маму-відьму Дар’ю?

Video: «Супермама» 3 сезон 23 випуск від 14.04.2021: Невже мама-кочівниця закинула виховання своїх дітей? Супермама 3 сезон 23 випуск: Невже мама-кочевніца закинула виховання своїх дітей? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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