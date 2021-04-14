«Супермама» 3 сезон 23 випуск від 14.04.2021: Невже мама-кочівниця закинула виховання своїх дітей?
14 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 23 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать у гості до мами-кочівниці Світлани, яка за своє життя переїжджала десь 50 разів. Та чи вистачає в неї часу між переїздами на виховання, чи діти самі собі господарі?
Учасниці реаліті вирушають у гості до мами трьох дітей Світлани. 24-річна героїня з чоловіком виховує шестирічного і трирічного синів, а також 10-місячну донечку. Світлана — сувора мама, хоче виростити синів справжніми чоловіками. У їхній сім’ї панує порядок. За порушення дисципліни мама може покарати дітей, у тому числі, відлупцювати. Як такі методи виховання прокоментує Дмитро Карпачов — глядачі побачать в ефірі.
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У 23 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:
- Чому суперницям здалося, що Світлана зовсім не дбає про здоров’я своїх синів?
- Невже мама-кочівниця спокійно курить при дітях?
- Хто з учасниць звинуватив Світлану в неохайності?
- Як конкурентки оцінять розвиток трьох дітей?
- Чому мама-кочівниця насправді постійно переїжджає? Від чого чи від кого вона тікає?
- За що Світлана вижене з дому маму-відьму Дар’ю?
Video: «Супермама» 3 сезон 23 випуск від 14.04.2021: Невже мама-кочівниця закинула виховання своїх дітей?
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