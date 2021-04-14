14 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 23 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся в гости к маме-кочевнице Светлане, которая за свою жизнь переезжала около 50 раз. Но хватает ли у нее времени между переездами на воспитание, или дети предоставлены сами себе?

Участницы реалити отправляются в гости к маме троих детей Светлане. 24-летняя героиня с супругом воспитывает шестилетнего и трехлетнего сыновей, а также 10-месячную доченьку. Светлана — строгая мама, хочет вырастить сыновей настоящими мужчинами. В их семье царит порядок. За нарушение дисциплины мама может наказать детей, в том числе, отшлепав их. Как такие методы воспитания прокомментирует Дмитрий Карпачев — зрители увидят в эфире.

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В 23 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Почему соперницам показалось, что Светлана совсем не заботится о здоровье своих сыновей?

Неужели мама-кочевница спокойно курит при детях?

Кто из участниц обвинил Свету в неряшливости?

Как конкурентки оценят развитие троих детей?

Почему мама-кочевница на самом деле постоянно переезжает? От чего или от кого она бежит?

За что Светлана выгонит из дома маму-ведьму Дарью?

Video: «Супермама» 3 сезон 23 выпуск от 14.04.2021: Неужели мама-кочевница забросила воспитание своих детей? Супермама 3 сезон 23 выпуск: Неужели мама-кочевница забросила воспитание своих детей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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