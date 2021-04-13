13 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 22 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать оцінювати методи усвідомленої мами Лади. Жінка виховує двох дітей у гармонії з природою. Вона не вживає в їжу продукти тваринного походження і готова народити третю дитину на лузі. Та чи не межують її принципи виховання з безвідповідальністю?

Другою в гості запрошує мама двох дітей Лада. Разом з чоловіком вона виховує шестирічну доньку і трирічного сина. Лада — коуч з усвідомленості, веде різні психологічні тренінги. Усвідомленість героїня практикує і в материнстві. Головний принцип для Лади — будувати стосунки з дітьми, спілкуватися з ними, як з повноцінними особистостями. Вона впевнена, що треба йти за дитиною та її потребами, а не нав’язувати свої переконання. Чи зберігається при цьому дисципліна в їхньому домі?

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У 22 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як суперниці відреагують на правила, які діють у домі Лади?

Яку провокацію спробують провернути учасниці в гостях в усвідомленої мами?

Чому деяким конкуренткам здалося, що Ладині діти неслухняні?

Невже в Лади були оргазмічні пологи?

Чому жінка вирішила народжувати вдома?

Як учасниці відреагують на новину про те, що Лада не є прибічницею вакцинації і медичного супроводу вагітності?

Хто з суперниць звинуватить усвідомлену маму в безвідповідальності?

Як учасниці прокоментують практики, якими займається Лада?

Video: «Супермама» 3 сезон 22 випуск від 13.04.2021: Невже усвідомлена мама Лада готова народжувати на лузі? Супермама 3 сезон 22 випуск: Невже усвідомлена мама Лада готова народжувати на лузі? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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