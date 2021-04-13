13 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 22 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся оценивать методы осознанной мамы Лады. Женщина воспитывает двоих детей в гармонии с природой. Она не употребляет в пищу продукты животного происхождения и готова родить третьего ребенка на лугу. Но не граничат ли ее принципы воспитания с безответственностью?

Второй в гости приглашает мама двоих детей Лада. Вместе с супругом она воспитывает шестилетнюю дочь и трехлетнего сына. Лада — коуч по осознанности, она ведет различные психологические тренинги. Осознанность героиня практикует и в материнстве. Главный принцип для Лады — строить отношения с детьми, общаться с ними, как с полноценными личностями. Она уверена, что надо идти за ребенком и его потребностями, а не навязывать свои убеждения. Сохраняется ли при этом дисциплина в их доме?

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В 22 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как соперницы отреагируют на свод правил, которые действуют в доме у Лады?

Какую провокацию попытаются провернуть участницы в гостях у осознанной мамы?

Почему некоторым конкуренткам показалось, что дети Лады непослушные?

Неужели у Лады были оргазмические роды?

Почему женщина приняла решение рожать дома?

Как участницы отреагируют на новость о том, что Лада не является сторонницей вакцинации и медицинского сопровождения беременности?

Кто из соперниц обвинит осознанную маму в безответственности?

Как участницы прокомментируют практики, которыми занимается Лада?

Video: «Супермама» 3 сезон 22 выпуск от 13.04.2021: Неужели осознанная мама Лада готова рожать на лугу? Супермама 3 сезон 22 выпуск: Неужели осознанная мама Лада готова рожать на лугу? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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