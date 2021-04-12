12 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 21 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка мам зі столиці розпочне боротьбу за звання найкращої. Мама-гімнастка, мама-кочівниця, усвідомлена мама і мама-відьма — котра з них гідна перемоги? І першою гостей прийматиме мама-гімнастка Айнур. Жінка виховує своїх синів за чітким графіком спортсменів. Та чи вистачає їм маминого тепла?

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Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої! Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня змагаються: мама-гімнастка Айнур, мама-кочівниця Світлана, усвідомлена мама Лада і мама-відьма Дар’я. Та чи є серед них супермама?

І першою в гості запрошує мама-гімнастка Айнур. Разом із чоловіком вона виховує двох дітей. Старшому синові два роки, молодшому — 5 місяців. З народження малюкам прищеплюють любов до режиму та порядку, адже саме за такими правилами живуть їхні батьки-спортсмени. Айнур упевнена, що це допоможе їхній сім’ї бути в гармонії, а також усе встигати. Чи так це — готові перевірити суперниці.

У 21 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Яку ціну Айнур заплатила за перемоги в спорті?

Чому деяким учасницям здалося, що мама-гімнастка застосовує надто жорстокі методи виховання?

Невже Айнур повністю розчинилася в чоловікові й забула про себе?

Які звірства доводилося терпіти Айнур, коли вона була в національній збірній Азербайджану з гімнастики?

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