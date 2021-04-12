12 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 21 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка мам из столицы начнет борьбу за звание лучшей. Мама-гимнастка, мама-кочевница, осознанная мама и мама-ведьма — кто из них достоин победы? И первой гостей будет принимать мама-гимнастка Айнур. Женщина воспитывает своих сыновей по четкому графику спортсменов. Но хватает ли им маминого тепла?

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Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе соревнуются: мама-гимнастка Айнур, мама-кочевница Светлана, осознанная мама Лада и мама-ведьма Дарья. Но есть ли среди них супермама?

И первой в гости приглашает мама-гимнастка Айнур. Вместе с супругом она воспитывает двоих сыновей. Старшему ребенку два года, младшему — 5 месяцев. С рождения малышам прививают любовь к режиму и порядку, ведь именно по таким правилам живут их родители-спортсмены. Айнур уверена, что это позволит их семье быть в гармонии, а также все успевать. Так ли это — готовы проверить соперницы.

В 21 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Какую цену Айнур заплатила за победы в спорте?

Почему некоторым участницам показалось, что мама-гимнастка использует слишком жестокие методы воспитания?

Неужели Айнур полностью растворилась в муже и забыла о себе?

Какие зверства приходилось терпеть Айнур, когда она была в национальной сборной Азербайджана по гимнастике?

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