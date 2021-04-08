Сьогодні, 8 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 20 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання супермами: мама-кар’єристка Юля, мама в тренді Ліля, мотивована мама-коуч Ангеліна чи дружина байкера Віолетта?

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У перший день учасниці вирушили в гості до мами-кар’єристки Юлі. Жінка 90% свого часу проводить на роботі, а ось про дворічну доньку дбає чоловік Юлії ― Василь. Саме він пішов у декрет. Однак не всі учасниці розділили такий підхід до виховання. Деякі вважали, що Юля просто переклала свої обов’язки на чоловіка.

Зовсім інші правила панують у сім’ї мами в тренді Лілі. Жінка ніколи не працювала і всю себе присвятила материнству і блогерству. Ось тільки виходило в неї, на думку учасниць, не дуже. Адже старшого сина Лілі звинуватили у зґвалтуванні, а через провокаційний блог її дочка страждає від булінгу в школі. А залежність від ігор на телефоні мами в тренді й зовсім шокувала конкуренток.

Дуже багато про провокації знає мама-коуч Ангеліна. Протягом останнього року вона займається дослідженням чоловіків. Так, за 6 місяців у неї було із сотню сексуальних партнерів. Ангеліна так багато сил віддала теорії спокуси, що зовсім закинула виховання 6-річного сина. Учасниці, прийшовши в гості, були шоковані поведінкою хлопчика.

А ось у гостях у дружини байкера Віолетти суперниці трохи поспівчували молодій мамі, адже її чоловік зовсім не допомагає їй по господарству. Чоловік живе собі на втіху, у той час як Віолетта цілком присвятила себе домашнім обов’язкам і дитині.

Так хто ж здобув звання супермами? За результатами голосування найбільше балів набрала мама-кар’єристка Юля. Свої бонусні бали експерт з питань дитячої вікової психології також віддав їй. Отже, заповітне звання цього тижня отримала Юлія.

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