Сегодня, 8 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 20 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама-карьеристка Юля, мама в тренде Лиля, мотивированная мама-коуч Ангелина или жена байкера Виолетта?

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В первый день участницы отправились в гости к маме-карьеристке Юле. Женщина 90% своего времени проводит на работе, а вот о двухлетней дочери заботится муж Юлии ― Василий. Именно он ушел в декрет. Однако не все участницы разделили такой подход к воспитанию. Некоторые посчитали, что Юля просто переложила свои обязанности на мужа.

Совсем другие правила царят в семье мамы в тренде Лили. Женщина никогда не работала и всю себя посвятила материнству и блогерству. Вот только получалось у нее, по мнению участниц, не очень. Ведь старшего сына Лили обвинили в изнасиловании, а из-за провокационного блога младшая дочь страдает от буллинга в школе. А зависимость от игр на телефоне мамы в тренде и вовсе повергла конкуренток в шок.

Очень много о провокации знает мама-коуч Ангелина. На протяжении последнего года она занимается исследованием мужчин. Так, за 6 месяцев у нее было около сотни сексуальных партнеров. Ангелина так много сил отдала теории соблазна, что совсем забросила воспитание 6-летнего сына. Участницы, придя в гости, были шокированы поведением мальчика.

А вот в гостях у жены байкера Виолетты соперницы немного посочувствовали молодой маме, ведь ее муж совсем не помогает ей по дому. Мужчина живет в свое удовольствие, в то время как Виолетта всецело посвятила себя домашним обязанностям и ребенку.

Так кто же получил звание супермамы? По результатам голосования больше всего баллов набрала мама-карьеристка Юля. Свои бонусные баллы эксперт по вопросам детской возрастной психологии также отдал ей. Таким образом заветное звание на этой неделе получила Юлия.

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