8 квітня о 18.00 в ефір телеканалу СТБ вийде 20 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні стане відомо, хто отримає заповітне звання. Та спочатку суперниці вирушать оцінювати материнство дружини байкера Віолетти. Раніше вона жила на повну, проте після народження сина стала зразковою домогосподаркою, яка намагається догодити не тільки дитині, а й чоловікові. Та чи не втратила Віолетта себе?

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки — у гості запрошує Віолетта. Героїня ніколи не працювала і вважає, що заробляти гроші для сім’ї — завдання чоловіка. Разом із ним Віолетта виховує 9-місячного синочка Артура. За якими правилами живе сім’я байкерів — готові перевірити суперниці.

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У 20 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як суперниці оцінять чоловіка-байкера Віолетти?

Чому конкурентки будуть обурені безладом у квартирі?

Невже Віолетта повністю залежить від чоловіка?

Чи правда, що Артур живе собі на втіху і вживає алкоголь на байкерських тусовках?

Невже чоловік Віолетти — мамин синочок?

Чи задоволена героїня своїм життям? І чому декому з учасниць здалося, що вона нещасна?

Video: «Супермама» 3 сезон 20 випуск від 08.04.2021: Чим здивує дружина байкера Віолетта? Супермама 3 сезон 20 випуск: Невже дружина байкера Віолетта відчуває себе нещасною? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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