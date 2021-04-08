8 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 20 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня станет ясно, кто получит заветное звание. Но прежде соперницы отправятся оценивать материнство жены байкера Виолетты. Раньше она жила на полную, однако после рождения сына стала примерной домохозяйкой, которая пытается угодить не только ребенку, но и мужу. Но не потеряла ли Виолетта себя?

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» на этот раз, а пока — в гости приглашает Виолетта. Героиня никогда не работала и считает, что зарабатывать деньги для семьи — задача мужчины. Вместе с супругом Виолетта воспитывает 9-месячного сыночка Артура. По каким правилам живет семья байкеров — готовы проверить соперницы.

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В 20 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как соперницы оценят мужа-байкера Виолетты?

Почему конкурентки будут возмущены беспорядком в квартире?

Неужели Виолетта полностью зависит от мужа?

Правда ли, что Артур живет в свое удовольствие и употребляет алкоголь на байкерских тусовках?

Неужели муж Виолетты — маменькин сынок?

Довольна ли героиня своей жизнью? И почему некоторым участницам показалось, что она несчастна?

Video: «Супермама» 3 сезон 20 выпуск от 08.04.2021: Чем удивит жена байкера Виолетта? Супермама 3 сезон 20 выпуск: Неужели жена байкера Виолетта чувствует себя несчастной? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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