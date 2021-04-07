«Супермама» 3 сезон 19 випуск від 07.04.2021: Невже в Ангеліни було 100 сексуальних партнерів за пів року?
07.04.2021
7 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 19 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство мотивованої мами-коуча Ангеліни. Жінка має двох синів і намагається стати для них прикладом. Та чи виходить у неї виховувати дітей? І чому учасниці будуть шоковані поведінкою Ангеліни?
Сьогодні учасниці реаліті вирушать у гості до коуча Ангеліни. У неї двоє синів: 17-річний Володимир і 6-річний Мирон. Головне правило Ангеліни — виховувати дітей на власному прикладі. Вона впевнена: якщо сини бачитимуть щасливу та успішну маму, то обов’язково наслідуватимуть її приклад. Та чи погодиться з таким правилом Дмитро Карпачов — глядачі побачать в ефірі.