7 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 19 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство мотивованої мами-коуча Ангеліни. Жінка має двох синів і намагається стати для них прикладом. Та чи виходить у неї виховувати дітей? І чому учасниці будуть шоковані поведінкою Ангеліни?

Сьогодні учасниці реаліті вирушать у гості до коуча Ангеліни. У неї двоє синів: 17-річний Володимир і 6-річний Мирон. Головне правило Ангеліни — виховувати дітей на власному прикладі. Вона впевнена: якщо сини бачитимуть щасливу та успішну маму, то обов’язково наслідуватимуть її приклад. Та чи погодиться з таким правилом Дмитро Карпачов — глядачі побачать в ефірі.

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У 19 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як оцінять тренінг Ангеліни учасниці?

Невже в жінки було 100 сексуальних партнерів за пів року?

Яку правду про свою маму розповість учасницям її старший син?

Навіщо Ангеліна орендувала для свого 6-річного сина окрему квартиру?

Чому поведінка молодшого сина мами-коуча шокує суперниць?

Чому Дмитро Карпачов втратить дар мови під час особистої зустрічі з учасницею?

Video: «Супермама» 3 сезон 19 випуск від 07.04.2021: Невже в Ангеліни було 100 сексуальних партнерів за пів року? Супермама 3 сезон 19 випуск: Невже у Ангеліни було 100 сексуальних партнерів за півроку? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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