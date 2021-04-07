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«Супермама» 3 сезон 19 выпуск от 07.04.2021: Неужели у Ангелины было 100 сексуальных партнеров за полгода?

07.04.2021

7 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 19 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать материнство мотивированной мамы-коуча Ангелины. Женщина имеет двоих сыновей и пытается стать для них примером. Но получается ли у нее воспитывать детей? И почему участницы будут шокированы поведением Ангелины?

супермама

Сегодня участницы реалити отправляются в гости к коучу Ангелине. У нее двое сыновей: 17-летний Владимир и 6-летний Мирон. Главное правило Ангелины — воспитывать детей своим примером. Она уверена: если сыновья будут видеть счастливую и успешную маму, то обязательно последуют ее примеру. Согласится ли с таким правилом Дмитрий Карпачев — зрители увидят в эфире. 

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В 19 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Как оценят тренинг Ангелины участницы?
  • Неужели у женщины было 100 сексуальных партнеров за полгода?
  • Какую правду о своей маме расскажет участницам ее старший сын?
  • Зачем Ангелина снимала для своего 6-летнего сына отдельную квартиру?
  • Почему поведение младшего сына мамы-коуча повергнет соперниц в шок?
  • Почему Дмитрий Карпачев потеряет дар речи во время личной встречи с участницей?

Video: «Супермама» 3 сезон 19 выпуск от 07.04.2021: Неужели у Ангелины было 100 сексуальных партнеров за полгода?

Супермама 3 сезон 19 выпуск: Неужели у Ангелины было 100 сексуальных партнеров за полгода? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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