«Супермама» 3 сезон 19 выпуск от 07.04.2021: Неужели у Ангелины было 100 сексуальных партнеров за полгода?
07.04.2021
7 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 19 выпуск 3 сезона психологического реалити«Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать материнство мотивированной мамы-коуча Ангелины. Женщина имеет двоих сыновей и пытается стать для них примером. Но получается ли у нее воспитывать детей? И почему участницы будут шокированы поведением Ангелины?
Сегодня участницы реалити отправляются в гости к коучу Ангелине. У нее двое сыновей: 17-летний Владимир и 6-летний Мирон. Главное правило Ангелины — воспитывать детей своим примером. Она уверена: если сыновья будут видеть счастливую и успешную маму, то обязательно последуют ее примеру. Согласится ли с таким правилом Дмитрий Карпачев — зрители увидят в эфире.