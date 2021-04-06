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«Супермама» 3 сезон 18 випуск від 06.04.2021: Чим здивує мама в тренді Ліля

06.04.2021

6 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 18 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до мами в тренді Лілії. Жінка мріє стати відомою блогеркою. Заради цього вона переїхала з села до Одеси. Та чи не зіпсувала Лілія цим рішенням життя своїм дітям? І чому учасницям здалося, що вона — ледащо?

супермама

Другою в гості запрошує мама двох дітей Лілія. Вона виховує 14-річного сина Давида і 9-річну доньку Карелію. Жінка переїхала з села до Одеси, щоб стати відомою блогеркою. Ліля хоче, щоб її діти були успішними і вільними особистостями, тому нічого не забороняє їм і навчає обстоювати свою думку і кордони. Та чи не втрачається при цьому дисципліна в сім’ї?

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У 18 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці впевнені, що ідея Лілії стати блогеркою абсурдна?
  • Невже вона витрачає шалені суми на марафони бажань і тренінги особистісного зростання?
  • Чому конкурентки не зрозуміли теми провокаційного блогу?
  • Чи правда, що дочка Лілії зазнала булінгу в школі через блог своєї мами?
  • Невже учасниця страждала на ігроманію?
  • Чи правда, що син Лілії зґвалтував дівчину?
  • Чому сурогатне материнство для героїні єдиний шанс залишитися здоровою?

Video: «Супермама» 3 сезон 18 випуск від 06.04.2021: Чим здивує мама в тренді Ліля

Супермама 3 сезон 18 випуск: Невже старшого сина Лілі звинуватили у згвалтуванні дівчинки? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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