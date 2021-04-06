6 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 18 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до мами в тренді Лілії. Жінка мріє стати відомою блогеркою. Заради цього вона переїхала з села до Одеси. Та чи не зіпсувала Лілія цим рішенням життя своїм дітям? І чому учасницям здалося, що вона — ледащо?

Другою в гості запрошує мама двох дітей Лілія. Вона виховує 14-річного сина Давида і 9-річну доньку Карелію. Жінка переїхала з села до Одеси, щоб стати відомою блогеркою. Ліля хоче, щоб її діти були успішними і вільними особистостями, тому нічого не забороняє їм і навчає обстоювати свою думку і кордони. Та чи не втрачається при цьому дисципліна в сім’ї?

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У 18 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чому учасниці впевнені, що ідея Лілії стати блогеркою — абсурдна?

Невже вона витрачає шалені суми на марафони бажань і тренінги особистісного зростання?

Чому конкурентки не зрозуміли теми провокаційного блогу?

Чи правда, що дочка Лілії зазнала булінгу в школі через блог своєї мами?

Невже учасниця страждала на ігроманію?

Чи правда, що син Лілії зґвалтував дівчину?

Чому сурогатне материнство для героїні — єдиний шанс залишитися здоровою?

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