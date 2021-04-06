6 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 18 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся в гости к маме в тренде Лилии. Женщина мечтает стать известным блогером. Ради этого она переехала из села в Одессу. Но не испортила ли Лилия этим решением жизнь своим детям? И почему участницам показалось, что она — лентяйка?

Второй в гости приглашает мама двоих детей Лилия. Она воспитывает 14-летнего сына Давида и 9-летнюю дочь Карелию. Женщина переехала из села в Одессу, чтобы стать известным блогером. Лиля хочет, чтобы ее дети были успешными и свободными личностями, поэтому ничего не запрещает им и учит отстаивать свое мнение и границы. Не теряется ли при этом дисциплина в семье?

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В 18 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Почему участницы посчитали идею Лилии стать блогером абсурдной?

Неужели она тратит баснословные суммы на марафоны желаний и тренинги личностного роста?

Почему конкурентки не поняли тему провокационного блога?

Правда ли, что дочь Лилии подверглась буллингу в школе из-за блога мамы?

Неужели участница страдала от игромании?

Правда ли, что сын Лилии изнасиловал девушку?

Почему суррогатное материнство для героини — единственный шанс остаться здоровой?

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