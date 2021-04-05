5 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 17 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нові учасниці здивують глядачів не тільки неймовірними рекордами, а й приголомшливими одкровеннями. Цього тижня за заповітне звання боротимуться матусі з сонячної Одеси: дружина байкера, мама-кар’єристка, мама в тренді і мотивована мама-коуч. І першою гостей прийматиме мама-кар’єристка Юля. Жінка відправила в декрет свого чоловіка, а сама тим часом цілком віддається роботі. Та чи не страждає від цього її 2-річна донька?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Дружина байкера, мама-кар’єристка, мама в тренді і мотивована мама-коуч — учасниці нового тижня

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої! Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня змагаються мами з Одеси: дружина байкера Віолетта, мама-кар’єристка Юля, мама в тренді Ліля і мотивована мама-коуч Ангеліна.

Попереду — тиждень вражаючих рекордів і драм. Хто з учасниць може не спати по кілька діб, у кого було із сотню чоловіків за пів року, і чию дитину звинуватили у зґвалтуванні? І, головне, хто з суперниць своїми вчинками шокує навіть Дмитра Карпачова?

«Мені нема чого вам сказати», — вперше зізнається експерт проєкту в особистій бесіді з учасницею.

Дивіться всі подробиці у випусках п’ятого тижня психологічного реаліті «Супермама»-3.

Першою в гості запрошує кар’єристка Юлія. 90% її часу займає робота, а слова «вихідний» у житті Юлі просто не існує! Героїня разом з чоловіком виховує дворічну дочку Мирославу. У їхній сім’ї в декрет пішов тато, саме він проводить з дитиною основний час. Та чи вдається мамі-кар’єристці зберігати баланс у вихованні — готові перевірити суперниці.

У 17 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують на сильну завантаженість мами-кар’єристки Юлі?

Чому дехто з суперниць розкритикує її за те, що вона відправила чоловіка в декрет?

Хто з конкуренток звинуватить Юлю в посередності і бажанні здаватися тим, ким вона не є?

Невже чоловік мами-кар’єристки в минулому був тираном?

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