5 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 17 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Новые участницы удивят зрителей не только невероятными рекордами, но и шокирующими откровениями. На этой неделе за заветное звание будут бороться мамочки из солнечной Одессы: жена байкера, мама-карьеристка, мама в тренде и мотивированная мама-коуч. И первой гостей будет принимать мама-карьеристка Юля. Женщина отправила в декрет своего мужа, а сама тем временем всецело посвящает себя работе. Но не страдает ли от этого ее 2-летняя дочь?

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Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь будут бороться за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе соревнуются мамы из Одессы: жена байкера Виолетта, мама-карьеристка Юля, мама в тренде Лиля и мотивированная мама-коуч Ангелина.

Впереди — неделя впечатляющих рекордов и драм. Кто из участниц не спит сутками, у кого было около ста мужчин за полгода, и чей ребенок был обвинен в изнасиловании? И, главное, кто из соперниц своими поступками шокирует даже Дмитрия Карпачева?

«Мне нечего вам сказать», — впервые признается эксперт проекта в личной беседе с участницей.

Смотрите все подробности в выпусках пятой недели психологического реалити «Супермама»-3.

Первой в гости приглашает карьеристка Юлия. 90% ее времени занимает работа, а слова «выходной» в жизни Юли просто не существует! Героиня вместе с супругом воспитывает двухлетнюю дочь Мирославу. В их семье в декрет ушел папа, именно он проводит с ребенком основное время. Удается ли маме-карьеристке сохранять баланс в воспитании — готовы проверить соперницы.

В 17 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на сильную загруженность мамы-карьеристки Юли?

Почему некоторые из соперниц раскритикуют ее за то, что она отправила мужа в декрет?

Кто из конкуренток обвинит Юлю в посредственности и желании казаться тем, кем она не является?

Неужели муж мамы-карьеристки в прошлом был тираном?

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