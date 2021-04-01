Сьогодні, 1 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 16 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання супермами: мама на пенсії Олена, мама-сексологиня Ксюша, бізнес-мама Ірина чи мама-контролерка Олена?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Мама на пенсії, мама-сексологиня, бізнес-мама і мама-контролерка — учасниці нового тижня

У перший день учасниці вирушили в гості до мами на пенсії Олени. Жінка сама виховує двох дітей, старша з яких давно живе в Китаї. А ось молодша дочка майже цілодобово поруч із мамою. Вони разом знімають відео для соцмереж і обговорюють усе на світі. Однак учасницям здалося, що дівчинка боїться зовнішнього світу, адже не ходить до школи і не має друзів.

Набагато самостійніші діти в бізнес-мами Ірини. Її старший син в 11 років може спокійно взяти зброю і постріляти ворон, а також без побоювання розпалює камін. Проте учасниці вважають, що така надмірна самостійність може призвести до трагічних наслідків.

І в цьому на 100% упевнена мама-контролерка Олена, яка приймала гостей третьою. Жінка завжди поруч із дітьми. Вона навіть супроводжує їх до туалету і категорично забороняє користуватися громадським транспортом чи самостійно гуляти на вулиці.

Проте такий підхід до виховання не оцінила мама-сексологиня Ксюша, яка дає своєму синові повну свободу. Не дивно, адже вона сама проводить майстер-класи з сексуальних технік. І не соромиться розмовляти на делікатні теми з сином-підлітком. Ось тільки суперницям здалося, що хлопцеві ця тема зовсім не цікава.

Так хто ж отримав звання супермами? У фіналі між учасницями виникла невелика сварка. Мамі-контролерці Олені здалося, що суперниці занизили їй оцінки, позаздривши її достатку. Суперечку припинив ведучий проєкту Дмитро Карпачов: свої бонусні 10 балів він віддав бізнес-мамі Ірині, яка навчила своїх дітей самостійності. Тож саме Ірина отримала звання супермами цього тижня.

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