Сегодня, 1 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 16 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама на пенсии Елена, мама-сексолог Ксюша, бизнес-мама Ирина или мама-контролер Лена?

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон: Мама на пенсии, мама-сексолог, бизнес-мама и мама-контролер — участницы новой недели

В первый день участницы отправились в гости к маме на пенсии Елене. Женщина одна воспитывает двоих детей, старшая из которых давно живет в Китае. А вот младшая дочь почти круглосуточно находится рядом с мамой. Они вместе снимают видео для соцсетей и обсуждают все на свете. Однако участницам показалось, что девочка боится внешнего мира, ведь не ходит в школу и у нее совсем нет друзей.

Намного самостоятельнее дети у бизнес-мамы Ирины. Ее старший сын в 11 лет может спокойно взять оружие и пострелять в ворон, а также без опаски разжигает камин. Но участницы считают, что такая чрезмерная самостоятельность может привести к плачевным последствиям.

И в этом на 100% уверена мама-контролер Елена, которая принимала гостей третьей. Женщина всегда рядом с детьми. Она даже сопровождает их в туалет и категорически запрещает пользоваться общественным транспортом или самостоятельно гулять на улице.

Но такой подход к воспитанию не оценила мама-сексолог Ксюша, которая дает своему сыну полную свободу. Не мудрено, ведь она сама проводит мастер-классы по сексуальным техникам. И не стесняется разговаривать на щекотливые темы с сыном-подростком. Вот только соперницам показалось, что парню эта тема совсем не интересна.

Так кто же получил звание супермамы? В финале между участницами возникла небольшая перепалка. Маме-контролеру Елене показалось, что соперницы занизили ей оценки, позавидовав достатку. Весь спор разрешил ведущий проекта Дмитрий Карпачев: свои бонусные 10 баллов он отдал бизнес-маме Ирине, которая научила своих детей самостоятельности. Таким образом именно Ирина получила звание супермамы на этой неделе.

Читайте нас также в Viber и Telegram.