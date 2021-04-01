Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 3 сезон 16 випуск від 01.04.2021: Чим здивує мама-сексологиня Ксюша

01.04.2021

1 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 16 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство останньої конкурентки — мами-сексологині Ксюші, яка виховує сина-підлітка і не боїться говорити з ним про інтимні стосунки. Та чи не перетнула Ксюша межу між освітою і стурбованістю? І як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

супермама

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки — у гості запрошує сексологиня Ксюша. Вона виховує сина-підлітка без комплексів. Уже з трьох років вони відверто говорили про інтимну близькість. З роками Микита лише поглиблював свої знання з теми. Проте чи так само ерудований хлопчик в інших аспектах життя? І чи варто відверто говорити з дітьми про секс? Готові прокоментувати героїні реаліті і Дмитро Карпачов.

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 15 випуск: Невже мама-контролерка Олена супроводжує своїх дочок навіть до туалету?

У 16 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці звинуватять Ксюшу в несамостійності?
  • Невже мама на пенсії не витримає натиску Ксюші на майстер-класі і покине шоу?
  • Як Ксюшин син-підліток насправді ставиться до професії мами?
  • Невже мама-сексологиня закрутила роман з одруженим чоловіком?

Video: «Супермама» 3 сезон 16 випуск від 01.04.2021: Чим здивує мама-сексологиня Ксюша

Супермама 3 сезон 16 випуск: Невже мама-сексолог Ксюша голворить зі своїм сином на найдклыкатніші теми? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати