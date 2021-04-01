1 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 16 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство останньої конкурентки — мами-сексологині Ксюші, яка виховує сина-підлітка і не боїться говорити з ним про інтимні стосунки. Та чи не перетнула Ксюша межу між освітою і стурбованістю? І як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки — у гості запрошує сексологиня Ксюша. Вона виховує сина-підлітка без комплексів. Уже з трьох років вони відверто говорили про інтимну близькість. З роками Микита лише поглиблював свої знання з теми. Проте чи так само ерудований хлопчик в інших аспектах життя? І чи варто відверто говорити з дітьми про секс? Готові прокоментувати героїні реаліті і Дмитро Карпачов.

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У 16 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чому учасниці звинуватять Ксюшу в несамостійності?

Невже мама на пенсії не витримає натиску Ксюші на майстер-класі і покине шоу?

Як Ксюшин син-підліток насправді ставиться до професії мами?

Невже мама-сексологиня закрутила роман з одруженим чоловіком?

Video: «Супермама» 3 сезон 16 випуск від 01.04.2021: Чим здивує мама-сексологиня Ксюша Супермама 3 сезон 16 випуск: Невже мама-сексолог Ксюша голворить зі своїм сином на найдклыкатніші теми? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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