«Супермама» 3 сезон 16 випуск від 01.04.2021: Чим здивує мама-сексологиня Ксюша
01.04.2021
1 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 16 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство останньої конкурентки — мами-сексологині Ксюші, яка виховує сина-підлітка і не боїться говорити з ним про інтимні стосунки. Та чи не перетнула Ксюша межу між освітою і стурбованістю? І як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?
Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки — у гості запрошує сексологиня Ксюша. Вона виховує сина-підлітка без комплексів. Уже з трьох років вони відверто говорили про інтимну близькість. З роками Микита лише поглиблював свої знання з теми. Проте чи так само ерудований хлопчик в інших аспектах життя? І чи варто відверто говорити з дітьми про секс? Готові прокоментувати героїні реаліті і Дмитро Карпачов.